Dieci anni di Tendenze

Un anno di Tendenze ci racconta quest’anno una storia incredibile di sconvolgimento e rinascita per il largo consumo…e non solo

Nel suo decimo anno di esistenza, Un anno di Tendenze, nel rielaborare gli articoli di questo webmagazine, si è trovato a raccontare una storia complessa, che vede protagonista un 2020 in cui tutte le nostre certezze sono state stravolte e che ci ha fatto rimpiangere i problemi di “prima”.

Il racconto fatto inizia quando ANDAVA TUTTO “BENE” e potevamo vedere il retail procedere verso la trasformazione digitale, alcune categorie brillare, altre meno e i consumatori alla ricerca di esperienze d’acquisto sempre più omnicanali.

Ma ancora in fase di partenza, il 2020 ha visto tutto trasformato dall’inaspettato COVID SHOCK che ha sconvolto le abitudini degli italiani e ci ha insegnato termini e abitudini incredibili fino a poco prima: lockdown, distanziamento sociale, mascherine, gel igienizzanti, ecc.

E così anche per l’economia: numerosi settori hanno visto i consumi azzerarsi e altri hanno avuto invece un boom inaspettato.

Terminata la lunga attesa del lockdown, siamo ripartiti con un NEXT NORMAL nel quale le lezioni imparate hanno dato vita a reazioni coraggiose, a nuovi progetti e ad una rinnovata attenzione per i temi fondamentali per il nostro paese.

E così, anche per quest’anno, Un anno di Tendenze si trova ad essere uno strumento per tradurre, comprendere e analizzare un largo consumo sconvolto e trasformato dalla pandemia Coronavirus e per progettarne il futuro, che non sarà mai uguale a “prima” ma sicuramente arricchito da quanto imparato.

Sfoglia la decima edizione di Un anno di Tendenze