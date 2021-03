Come è cambiato il profilo delle vendite giornaliere nel contesto dell'emergenza COVID-19?

Le abitudini e le scelte di acquisto dei consumatori si sono modificate, andando a delineare nuovi equilibri e nuove dinamiche nella relazione con il mondo dell’Industria e della Distribuzione.

Mantenere alta l’attenzione su questi aspetti, sulle categorie e sui reparti che ad oggi compongono abitualmente il carrello di spesa, permette di rispondere con successo alle nuove esigenze del consumatore. consolidando la relazione di fedeltà che ha instaurato nei confronti della marca e dell’insegna del punto vendita.

GS1 Italy in ambito ECR, in collaborazione con IRI, organizza l'evento online "Come è cambiato il profilo delle vendite giornaliere nel contesto dell'emergenza COVID-19?" il 19 maggio alle ore 14:30. Un’opportunità per condividere dati e riflessioni sull’andamento delle vendite con particolare attenzione ai dati registrati a chiusura 2020 e nei primi mesi del 2021.

In particolare saranno tre gli aspetti salienti che verranno analizzati:

Quale cambiamento nelle abitudini di acquisto nei giorni della settimana hanno generato vincoli, limitazioni e smart-working?

Quali reparti e categorie hanno risentito in misura maggiore di questa “nuova normalità”?

Quali consuetudini del periodo di lockdown sono diventate poi strutturali nei mesi successivi?

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione, per le aziende del comparto Industria e Distribuzione utenti GS1 Italy e associate a IBC, ADM, ECR.