La primavera dell’Academy di GS1 Italy è… logistica!

Scopri i nuovi corsi per ottimizzare i processi della tua supply chain

Un intero ciclo di appuntamenti per rendere più efficienti i processi di filiera: li organizza l'Academy di GS1 Italy, da marzo a giugno, online e gratuiti per gli utenti del sistema GS1.

Ottimizza la consegna ai magazzini: requisiti per l'accettazione delle merci

Mercoledì 24 marzo 2021, dalle 15:30 alle 16:30

Oggi, nelle fasi operative di consegna e ricezione delle merci alle aziende della GDO, si registrano spesso non conformità, inefficienze e complessità: queste criticità sono legate ai requisiti di accettazione, che sono diversi tra vari magazzini e al tempo stesso sempre più stringenti in termini di caratteristiche fisiche e identificative della merce.

In questo corso verranno presentate le regole principali, le caratteristiche e le buone pratiche utili per:

Garantire la corretta conformazione e l ’ identificazione delle unità di carico , assicurando in questo modo che vengano accettate al loro arrivo ai magazzini tradizionali e automatici della GDO.

’ , assicurando in questo modo che vengano accettate al loro arrivo ai magazzini tradizionali e automatici della GDO. Minimizzare tempi e risorse oggi dedicati alle fasi di gestione delle inefficienze lungo tutto il processo di consegna delle merci.

Docente:

Carolina Gomez, ECR project manager, GS1 Italy

Velocizza la consegna delle merci grazie all’avviso di spedizione standard (DESADV)

Martedì 13 aprile 2021, dalle 11:00 alle 12:00

L’Avviso di Spedizione, o DESADV, è un messaggio EDI che comunica informazioni relative ai beni spediti sotto condizioni concordate tra il compratore e il venditore, per informare chi riceve la spedizione del contenuto dettagliato. Il DESADV permette al destinatario di sapere in anticipo, prima di ricevere la merce, l’esatta composizione della spedizione e quando arriverà, consentendogli così di attrezzarsi per la presa in carico e di confrontare le informazioni con quanto ordinato.

L'obiettivo del corso è offrire alle aziende gli strumenti per comprendere come implementare in modo corretto il DESADV, per garantire l'allineamento tra i flussi fisico e informativo legati al processo di consegna e di rendere così efficiente e veloce la consegna delle merci.

Docenti:

Salima Bekraoui , EDI Specialist, GS1 Italy

, EDI Specialist, GS1 Italy Valeria Franchella, ECR project manager, GS1 Italy

Il processo di riordino ottimo per la filiera del largo consumo

Mercoledì 12 e giovedì 13 maggio 2021, dalle 11:00 alle 13:00

Creare una “coscienza logistica” diffusa.

Orientare le scelte verso soluzioni condivise di ottimizzazione della filiera.

Capire quanto si potrebbe risparmiare con unità di carico più efficienti.

Come farlo.

Per rispondere a queste istanze hanno lavorato manager dell’area logistica e commerciale di aziende di produzione e di distribuzione nei tavoli di lavoro coordinati da ECR Italia..

Questo webinar si compone di due sessioni complementari i cui obiettivi sono:

Conoscere il processo order to delivery e i costi di filiera.

di filiera. Conoscere il tool ECR di simulazione del riordino ottimo SI.RI.O.

SI.RI.O. Conoscere i risultati del laboratorio esperienziale coordinato da ECR Italia per sperimentare sul campo gli effetti di un cambiamento della modalità di riordino.

coordinato da ECR Italia per sperimentare sul campo gli effetti di un cambiamento della modalità di riordino. Apprendere le nove fasi da percorrere per ottimizzare il processo di riordino attraverso la collaborazione con i partner di filiera.

con i partner di filiera. Apprendere come calcolare il risparmio potenziale associato a una revisione del processo order to delivery.

Docenti:

Fabrizio Dallari , direttore del Centro sulla logistica e supply chain management, LIUC Università Cattaneo

, direttore del Centro sulla logistica e supply chain management, LIUC Università Cattaneo Valeria Franchella , ECR project manager, GS1 Italy

, ECR project manager, GS1 Italy Lorenzo Bruno Prataviera, ricercatore postdoc, Politecnico di Milano

Standard e processi collaborativi per la supply chain del largo consumo

Martedì 15 giugno 2021, dalle 14:30 alle 15:30

GS1 Italy, ECR Italia e le aziende del largo consumo hanno lavorato per il miglioramento dei processi di filiera, ovvero per semplificare lo scambio di informazioni, velocizzare i processi operativi, ottimizzare la tracciabilità, la logistica e la supply chain e per facilitare il dialogo tra le aziende.

Il focus del corso è sul processo order-to-cash, condividendo, per ogni sua macrofase, soluzioni collaborative che favoriscono la riduzione dei costi di filiera, un minor impatto ambientale e lo sviluppo della digitalizzazione dei processi. Una panoramica che vuole essere concreta, mantenendo una visione di sistema e aprendo le porte a successivi percorsi di approfondimento.

Docente:

Valeria Franchella, ECR project manager, GS1 Italy

Tutti i corsi sono gratuiti per le aziende utenti GS1 Italy e associate a IBC e ADM.

Invita anche i colleghi interessati.

Per qualsiasi informazione contattaci.