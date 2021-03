How Brexit affects trade operations with European countries

Un'ora per capire... come la Brexit influisce sulle operazioni commerciali con i paesi europei

Brexit significa che le aziende europee che esportano nel Regno Unito dovranno molto presto conformarsi alle nuove procedure di frontiera che saranno implementate ad aprile.

Le operazioni supply chain e le infrastrutture fisiche sono pronte?

In che modo la Brexit influisce sugli acquisti diretti ai consumatori?

Queste e molte altre domande saranno affrontate da James WALTON, Chief Economist IGD, durante la web conference “How Brexit affects trade operations with European Countries” organizzato dall'Institut du Commerce in collaborazione con IGD.

L’evento, in lingua inglese, si terrà lunedì 22 marzo, dalle 17:00 alle 18:00 CET (ora di Parigi), dalle 16:00 alle 17:00 UTC (ora di Londra).

L’evento è aperto a tutti, previa iscrizione online sul sito dell'evento.