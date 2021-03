Digital e green: fare bene la spesa è una questione di etichetta

Digital e green: in questi anni il modo di fare la spesa degli italiani è cambiato. Prima di mettere nel proprio carrello un prodotto, sempre più italiani cercano le informazioni utili per una spesa consapevole e rispettosa dell'ambiente.

Ecco perché GS1 Italy partecipa alla Milano Digital Week, dal suo innovativo Interno 1, con un evento che racconta le ultime tendenze. Dal tool per calcolare le emissioni di CO2 prodotte dal trasporto delle merci, alla scansione del codice a barre via smartphone per capire come riciclare un prodotto in base a dove ci si trova.

I processi digitali e i linguaggi standard, anche se poco conosciuti, rappresentano il veicolo migliore per accelerare la sostenibilità ambientale nel mondo dei consumi.

L'evento si terrà il 18 marzo dalle ore 14:30 alle ore 15:30.