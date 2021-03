Nuove sfide per la tracciabilità

I sistemi di tracciabilità oggi devono anche rispondere a domande come "Questo prodotto è stato prodotto in modo sostenibile?" o "È sicuro?"

Esiste un crescente bisogno di trasparenza tra retailer, fornitori, operatori sanitari, consumatori e pazienti: richiedono informazioni rapide, accurate e complete, accessibili senza soluzione di continuità attraverso sistemi di tracciabilità in grado di garantirle.

Chiedono più di un semplice "Dov'è la mia spedizione?" e "Quando è stata consegnata?".

Sono domande come "Questo prodotto è stato prodotto in modo sostenibile?" e "È sicuro da mangiare?" a cui occorre dare risposta.

Sono molteplici le domande sui prodotti e i servizi che acquistano e utilizzano e richiedono l'accesso a informazioni di tracciabilità più granulari e una maggiore visibilità sui vari passaggi delle merci e sulle caratteristiche dei prodotti.

È qui che entra in gioco GS1!

Gli standard GS1 sono il linguaggio globale del business: un linguaggio per identificare, acquisire e condividere le informazioni in modo automatico e preciso, in modo che chiunque riceva queste informazioni possa comprenderle, indipendentemente da chi sia o dove si trovi.