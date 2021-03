Using Video to Monitor Out of Stocks and Shelf Compliance

E se lo scaffale potesse dirti dove si trova una referenza e quali prodotti sono in out of stock?

In che modo le aziende potrebbero agire in modo sistematico e in sinergia?

Queste domande saranno il tema centrale dell’incontro online "Using Video to Monitor Out of Stocks and Shelf Compliance" il prossimo 10 marzo 2021 alle ore 14.00, organizzato dal gruppo di lavoro europeo ECR Retail Loss, attivo in ambito ECR Community.

Un’opportunità di ascolto e confronto con i colleghi europei su come utilizzare soluzioni tecnologiche quali ad esempio: video, telecamere da scaffale, robot e riconoscimento delle immagini per migliorare l’On Shelf Availability e le vendite.

Durante la sessione ascolteremo anche la testimonianza di Walgreens e Monoprix sulla loro esperienza in questo ambito.

L’incontro è rivolto alle aziende del comparto Industria e Distribuzione interessate al tema e la partecipazione è gratuita previa iscrizione online.