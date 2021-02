Una fotografia della storia e uno sguardo sul futuro del Category Management l'opinione di Declan Carolan

ECR Community ha realizzato la pubblicazione “Category Management Yesterday, Today & Tomorrow” con un obiettivo preciso: costruire una piattaforma comune per aiutare i manager ad affrontare i grandi cambiamenti che stanno caratterizzando il mercato in questo periodo. Questa pubblicazione offre una fotografia della storia ed uno sguardo sul futuro sulla metodologia del Category Management, essenziale per operare nella filiera del largo consumo, sia come distributore che come produttore. Essa fornisce anche spunti di riflessione per tutti coloro che sono interessati alle attività che creano valore per il consumatore e per l'acquirente. Dallo studente con ambizioni di carriera al professionista, al top manager, questa pubblicazione stimolerà nuove idee e consentirà di comprendere meglio perché le aziende vincano o perdano sia a causa delle mutevoli dinamiche di mercato e, come nella recente situazione di crisi economica, sia a causa dei cambiamenti dei comportamenti di consumatori e acquirenti.

Il Category Management come modello operativo fornisce indicazioni a distributori e produttori su come sviluppare strategie vincenti costruendo valore per marche e insegne e su come far crescere nuovi canali di vendita al dettaglio grazie alle nuove tecnologie e ai nuovi media. Inoltre, cosa ancora più importante, fornisce la metodologia che consente di costruire strategie e tattiche di go-to-market per il successo delle marche e delle insegne basandosi sull’analisi dei comportamenti dei consumatori e degli acquirenti.

Nella progettazione di queste metodologie e dei relativi fattori organizzativi abilitanti, tutte le aziende devono capire quale sia il loro contributo in un ambiente di mercato multidimensionale in cui i produttori, i distributori, i fornitori di strumenti e servizi e i ricercatori svolgono ciascuno il proprio ruolo e separatamente sub-ottimizzano il raggiungimento dei propri obiettivi. Dobbiamo ricordare che la network economy funziona meglio se si collabora, infatti grazie alla collaborazione tutti i partner possono massimizzare i risultati ottenuti e creare valore aggiunto per il cliente finale. Questa pubblicazione inserisce queste dimensioni nella creazione di valore di mercato e formula alcune raccomandazioni per distributori e produttori.

Prima che si affermassero supermercati, ipermercati e discount c'era il proprietario del negozio di prossimità che conosceva personalmente i suoi clienti, i loro desideri e le loro preferenze, ed era in grado di soddisfarli al meglio. Lo sviluppo, a partire dagli anni '70, delle catene di punti vendita al dettaglio ha portato alla perdita di questa “intelligence commerciale”. Il Category Management è stato ed è l’approccio metodologico che consente di studiare e identificare insight sul comportamento dei clienti fornendo quella stessa “intelligence commerciale” anche alla grande distribuzione. In quanto tale, la sua importanza crescerà anche in futuro, con lo sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale, l'importante contributo dell’e-commerce, della robotica e di NFC (Near field communication) e, a tale proposito, ci auguriamo che questa pubblicazione offra suggerimenti e stimoli per migliorare le performance aziendali rispetto ai concorrenti.

Ritengo che questa pubblicazione promuoverà lo sviluppo della conoscenza e stimolerà interessanti discussioni e dibattiti tra category manager a livello mondiale. Questo dibattito sarà più ricco se esisterà un adeguato forum per favorirlo. A tal fine, la ECR Community ha proposto una serie di webinar con l'obiettivo di offrire l'opportunità agli autori della pubblicazione di raccontare le proprie teorie ed esperienze dal vivo e di consentire ai professionisti di tutto il mondo di comprendere meglio i contenuti e di interagire. Questa pubblicazione e questi webinar credo che possano essere il trampolino di lancio per la creazione di un network di Category Management ECR globale.

Scopri la pubblicazione completa

GS1 Italy in ambito ECR ti invita all’evento online “Category management ieri, oggi e domani” che tratterà i case study italiani e più in generale le tematiche alla base della pubblicazione “Category Management Yesterday, Today & Tomorrow.

L’evento si terrà il 30 marzo dalle ore 14.30.

Per informazioni e per iscriverti, visita il sito