Medical Devices Forum 2021

Pharma Education Center è lieta di annunciare la nuova edizione del Medical Device Forum ONLINE, che si terrà il 24 marzo dalle ore 9:00.

In questo appuntamento annuale dedicato al settore dei Medical Device, vogliamo offrirti l’opportunità di entrare nel dettaglio degli aspetti chiave che stanno cambiando il mondo dei MD, con un focus sul Regolamento (MDR) 745/2017.

Avrai la possibilità di confrontarti con autorevoli esperti provenienti dal mondo istituzionale (Ministero della Salute), dagli Organismi Notificati (tra i quali l’Istituto Superiore della Sanità) e da professionisti del settore aziendale, grazie ad interventi tecnici, tavole rotonde e sessioni di Q&A.

Tra questi Giada Necci new solution specialist – GS1 Italy che racconterà come a partire dal 26 Maggio 2021 vi è l’obbligo di assegnare a ciascun dispositivo il codice UDI (Unique Device Identification) ed ottemperare ad una serie di attività sul sistema EUDAMED. Illustrerà anche lo stato dell’arte, i punti di forza del sistema e gli obblighi imminenti per i produttori ed i distributori di MD.

Per maggiori informazioni scopri il sito dell’evento.