3,1%

l’Out-of-Stock a dicembre

Secondo il Barometro Osa (Optimal shelf availability), la rilevazione di GS1 Italy in ambito Ecr condotta da Iri, che ogni mese tiene sotto controllo gli indici delle rotture di stock e delle vendite perse nei diversi canali e nei diversi reparti del largo consumo, a dicembre il tasso di Out-of-Stock si è attestato al 3,1%, mentre le vendite perse al 4%, in calo rispettivamente di -0,4 e di -1 punti percentuali sul mese di novembre.

In questo modo il 2020 si è chiuso con un OOS al 3,9%, con un aumento di +0,3 punti sul 2019 e con vendite perse al 5,1% (+0,3 punti sull’anno precedente).

Con l’eccezione di alcuni reparti in cui aumenta (cura casa e cura persona, +0,3 e +0,4 punti) o rimane stabile (pet care) il tasso di OOS a dicembre rispetto a novembre cala in tutti gli altri, mentre anno su anno l’aumento è generalizzato.

Anche le vendite perse (dicembre su novembre) registrano diminuzioni in tutti i reparti tranne che, anche in questo caso, nel cura casa e cura persona dove gli aumenti sono di +0,3 e +1,2 punti percentuali. Su base annua invece aumentano le vendite perse in tutti i reparti tranne l’ortofrutta dove diminuiscono di -0,2 punti e cura persona e freddo dove restano stabili.

Per quanto riguarda i canali, a dicembre rispetto a novembre il tasso OOS è in diminuzione in tutti: negli ipermercati è del 3,4% (-1 punto), nei supermercati grandi è del 3,2% 8-0,3 punti) e nei piccoli supermercati del 2,9% (-0,2 punti). Su base annua, invece, si registra un aumento in tutti e tre i canali.

Lo stesso andamento (calo rispetto a novembre e aumento nel 2020 sul 2019) si registra per le vendite perse.

Come visto, nel 2020 il tasso OOS è settato del 3,9%, ma con dinamiche differenti tra condizioni regolari e condizioni promozionali. Nel primo caso sale al 4,3% con punte del 5,7% nel fresco e dell’11,2% nell’ortofrutta. In condizioni promozionali, invece, il tasso OOS si riduce allo 0,8%, con l’ortofrutta spostata al 2,5%.

Tasso Out-of-Stock in condizioni di vendite promozionali e in condizioni normali

Fonte: GS1 Italy-IRI “Barometro OSA” dicembre 2020

L’Optimal shelf availability (OSA) è una iniziativa GS1 Italy gestita in ambito ECR Italia che studia in collaborazione con IRI: misura e analizza le cause dell’out-of-stock, per garantire la disponibilità di un prodotto a scaffale nel momento in cui il consumatore desidera comprarlo.