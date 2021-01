La nuova proposta dell’Academy di GS1 Italy

La consueta didattica di qualità con nuovi temi, aule virtuali e format più “smart”

Il 2021 segna un nuovo step nel percorso dell’Academy di GS1 Italy, il department che dal 2004 si occupa della formazione aziendale offrendo un bagaglio di competenze e conoscenze nate da oltre 40 anni di esperienza nel settore del largo consumo e di collaborazione diretta con l’Industria e la Distribuzione.

L’impatto indotto dall’emergenza sanitaria, sia sulle modalità con cui realizzare la didattica, sia sulle esigenze delle aziende del largo consumo, hanno portato il team dell’Academy a ripensare l’offerta formativa nei temi, negli strumenti e nei format dei corsi.

«Già durante il 2020 abbiamo dovuto rinunciare ai corsi in presenza e siamo stati costretti a rimodulare il calendario formativo» spiega Silvia Scalia, ECR Italia and training director di GS1 Italy. «Un’operazione che ci ha dato grandi soddisfazioni perché abbiamo chiuso un anno da record, per numero di corsi e di partecipanti, con un elevato grado di soddisfazione. Partendo dall’esperienza del 2020 abbiamo quindi ridisegnato la nostra proposta e realizzato il calendario del 2021, che propone molte novità, adottate per rendere i corsi sempre più fruibili, multimediali e smart, e garantirne lo svolgimento in piena sicurezza per tutti».

Il calendario dei corsi 2021

Per il 2021 l’Academy di GS1 Italy propone un fitto calendario di corsi, suddivisi su diverse macro-aree che affrontano tutti i temi centrali per le aziende di produzione e distribuzione del largo consumo e del mondo dell’healthcare e dei dispositivi medici, rivisti e aggiornati alla luce dei cambiamenti e delle nuove sfide indotti dalla pandemia.

Ai contenuti già consolidati (come il codice a barre e gli altri standard GS1, la tracciabilità, le relazioni Industria - Distribuzione), quest’anno si sono aggiunti quelli legati alla blockchain, all’out-of-stock e alla sostenibilità, come la gestione green della supply chain e l’utilizzo di Circol-UP, lo strumento per misurare la circolarità in azienda. Inoltre, è stata arricchita in maniera considerevole l’area tematica del category management con percorsi dedicati all’omnicanalità e ai nuovi comportamenti di acquisto, alle vendite e al merchandising.

In particolare, i corsi dedicati ai diffusi standard GS1 hanno un taglio molto pratico perché forniscono alle aziende le basi per diventare autonome nel processo di codifica dei loro prodotti e servizi e per saper sfruttare gli strumenti GS1 in modo più ampio e performante, anche in ambiti innovativi come la blockchain. Mentre i corsi dedicati al mondo ECR affrontano i processi collaborativi nella filiera del largo consumo e il ruolo degli standard GS1 nel renderli più efficaci ed efficienti. Nel 2021 verrà ad esempio analizzato l’intero processo order-to-cash, per individuare i tool e gli strumenti che GS1 Italy propone in ogni tappa della supply chain.

Online è più facile e sicuro

I corsi sono gratuiti per tutti gli utenti GS1 Italy e sono tutti fruibili da remoto: realizzati via webinar o in aula virtuale, si avvalgono anche delle app sviluppate per Interno 1, il nuovo digital innovation center di GS1 Italy. E grazie all'Academy Learning Center, la piattaforma di formazione online di GS1 Italy, i webinar e i contenuti dei corsi restano sempre a disposizione degli iscritti, 24 ore al giorno, sette giorni su sette.

La formazione in azienda

Confermata anche quest’anno la formazione “tailor made”, con contenuti e modalità di svolgimento modulati appositamente sulla base delle esigenze, degli obiettivi e delle risorse delle singole aziende.

Scopri tutta l’offerta formativa Academy di GS1 Italy:

Il nuovo catalogo corsi

Il calendario completo

Per approfondimenti contatta l’Academy all’indirizzo formazione@gs1it.org.