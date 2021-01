La comunicazione a scaffale: l’importanza dell’Ultimo Miglio

La maggiore consapevolezza dei consumatori, ulteriormente spinta dalla pandemia, si traduce in una crescente attenzione a specifiche caratteristiche di un prodotto prima dell’acquisto, in base a molteplici variabili: composizione, origine, produzione locale, Made in Italy, biologica, compatibilità con regimi dietetici specifici, certificazioni e, non ultimo, impegno per sostenibilità e per il sociale, sono solo alcuni dei fattori tra i più distintivi.

Le marginalità di queste categorie sono mediamente superiori alla media, ma per migliorare le performance di vendita, diventa fondamentale implementare strategie di comunicazione sul prodotto, in grado di orientare il consumatore nella scelta, in contesti “affollati”: dare informazioni chiare, trasparenti e costantemente aggiornate diventa la chiave di volta in reparti sempre più ampi e articolati.

Creare una narrazione omogenea, identificativa e coerente in tutte le aree del punto vendita è imprescindibile, così come garantire fluidità tra il mondo fisico e quello digitale, utilizzando tecnologie intuitive, per integrare la narrazione con informazioni sulla storia del prodotto, la tracciabilità, consigli di consumo, attività di promozione personalizzate real time.

In uno scenario in cui i clienti si attendono esperienze di acquisto sicure e veloci:

Come guidare il consumatore nella ricerca del prodotto all’interno di uno store?

Come dare informazioni corrette, immediatamente comprensibili e sempre aggiornate?

Dal mondo fisico a quello digitale come arricchire la narrazione offrendo maggiori informazioni, attraverso

tecnologie intuitive e di rapido utilizzo (come QRCode e realtà aumentata)? Quali sono gli impatti e le soluzioni in termini di gestione e di efficienza?

Questi i temi che verranno affrontati il 26 gennaio 2021 in occasione del webinar organizzato in collaborazione con Epson “La comunicazione a scaffale: l’importanza dell’Ultimo Miglio”, che si terrà dalle 10.00 alle 11.00.

Interverranno:

Alessandro Barchetti - digital & innovation director, Unes

digital & innovation director, Marco Cuppini - research and communication director, GS1 Italy ;

research and communication director, ; Mario La Viola - direttore marketing, format, rete e sviluppo, CRAI

direttore marketing, format, rete e sviluppo, Camillo Radaelli - BS business sales, Epson Italia

BS business sales, Francesca Repossi - responsabile marketing, Gruppo VéGé.

Moderazione a cura di Stefania Lorusso - direttore editoriale, Distribuzione Moderna.