Il “mondo nuovo”

Fisico e digitale, insieme per andare oltre

Interno 1 nasce come sovrapposizione e integrazione del mondo fisico e quello digitale. Una serie di scambi e di relazioni che nascono sui canali social, sul sito e nei mondi digitali. Un tweet, un post, qualche immagine, alcuni like, molti cuoricini: le nuove relazioni ai tempi dei social media. Un’energia che si trasforma in contenuti molteplici che vivono su piattaforme diverse. Gruppi di Whatsapp, la newsletter, le pubblicazioni digitali, call e videocall, un mondo che era già tra noi ma che ci sembra “nuovo”. Tutto questo entra poi nello spazio fisico di GS1 Italy grazie alle finestre digitali vero e proprio ponte e collegamento tra il materiale e l’immateriale. Uno spazio ampio, flessibile con una lunga parete finestrata verso Milano. E poi, dall’altro lato un’altra lunga parete, anch’essa finestrata ma dalle finestre fatte di pixel. Una doppia apertura, fatta di scambi, nuove relazioni, una nuova piattaforma analogica e digitale, materiale e immateriale, pensata a partire dalle necessità e desideri di GS1 Italy. Pronti per il “mondo nuovo”.

A cura di Stefano Mirti IdLab head of strategy