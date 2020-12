Gli standard GS1 per lo UDI

Funzionamento e modalità di erogazione

GS1 è una Issuing Entity accreditata per lo UDI. Giada Necci new solution specialist GS1 Italy racconterà durante il webinar organizzato da Aboutpharma lo UDI alla luce dei regolamenti 745/2017 e 746/2017 e spiegherà alle aziende di medical devices come poter dare piena attuazione al nuovo quadro normativo attraverso l’implementazione degli standard GS1 per l’identificazione e la tracciabilità dei dispositivi.

Le aziende che interverranno al webinar acquisiranno informazioni puntuali sui seguenti aspetti:

Quali sono le principali caratteristiche del sistema UDI

Quali sono gli elementi del Sistema GS1 utili per lo UDI

Come si identifica un dispositivo medico con gli standard GS1 (elementi di base)

Come si rappresenta uno UDI con gli standard GS1 (elementi di base)

Programma

Introduzione allo UDI: la norma

Il sistema GS1: legame con il regolamento

Introduzione alla codifica GS1

Introduzione ai codici a barre GS1

