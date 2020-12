Migliore Insegna 2021

Dalla collaborazione tra Largo Consumo e Ipsos, nasce Migliore Insegna l'indagine più rappresentativa in Italia sul valore percepito delle insegne distributive da parte dei consumatori, in tutti i settori: GDO, retail specializzato non alimentare e ristorazione. Una ricerca ad ampio spettro che permette di delineare in maniera completa ed esaustiva il panorama dell’offerta consumer, includendo anche le aziende che si sono distinte per l’impegno sociale e ambientale, per il coinvolgimento dei clienti e il miglior customer care, fino alla migliore esperienza in-store.



Il progetto, a carattere continuativo, vede quest’anno la sua 1° edizione e i risultati saranno resi noti l'11 dicembre 2020 in diretta streaming. Tra i relatori Marco Cuppini

research and communication director GS1 Italy.

Migliore Insegna è tra le indagini più ampie del suo genere, condotta su un campione di 5.000 consumatori, rappresentativi della popolazione italiana per genere, età e distribuzione geografica. Questa 1° edizione ha analizzato le 100 maggiori insegne, raccolto oltre 27.000 valutazioni su esperienze in insegne fisiche e oltre 7mila valutazioni su esperienze in insegne online.

Per maggiori informazioni e iscrizioni visita il sito.