Come si è evoluto il modo di formare/informare le aziende?

Confronto tra il Lab di ieri e Interno 1 di oggi

Due Concept Center con visioni e approcci diversi ma un obiettivo in comune: diffondere la conoscenza degli standard internazionali GS1.

Quando nel 2007 è nato il Lab di GS1 Italy, l’obiettivo era mostrare ai visitatori lo standard GS1 EPC (codice elettronico di prodotto) per la radiofrequenza, ponendo l’accento sulla dimostrazione fisica del processo. Allora era importante toccare con mano la tecnologia, ancora poco nota, e i benefici ad essa legati. Nel tempo, poi, sono state introdotte demo su tutti gli standard GS1, con l’obiettivo di diffonderne la conoscenza e favorirne l’utilizzo. Chi visitava quello spazio lo reputava una delle poche fonti autorevoli, dove poter trovare informazioni, aggiornamenti e applicazioni su temi specifici, difficili da reperire altrove, per essere conforme a nuovi standard e tecnologie. La fruizione era piuttosto didascalica e frontale, in linea con le esigenze dell’epoca.

Oggi l’accesso alle informazioni è completamente cambiato: da una parte ci sono molteplici sorgenti di notizie, non sempre affidabili; dall’altra ci sono utenti sempre più preparati ed esigenti. Inoltre, tutti noi abbiamo maturato una grande capacità di astrazione, che ci consente di afferrare al volo concetti complessi, attraverso un’applicazione digitale.

Ecco perché l’approccio di Interno 1, il nuovo concept center di GS1 Italy, è radicalmente diverso rispetto al precedente, di cui di fatto ne rappresenta l’evoluzione. È un luogo che narra storie attraverso applicazioni digitali, dove il visitatore trova ispirazione ma anche una guida per innovare i processi; dove apprende e applica concetti importanti in modo interattivo e coinvolgente, entrando nella community internazionale delle aziende che usano gli strumenti GS1.

Interno 1 rappresenta una finestra digitale sul mondo fisico e per questo è stato concepito come uno spazio phygital, cioè pensato per essere fruito sia in presenza sia da remoto. L’informazione e la formazione, dunque, passano attraverso nuove modalità senza perdere di vista l’obiettivo primario: creare awareness tra gli associati del network GS1 sulle potenzialità degli strumenti già in uso e quelli da scoprire.

In un mondo in continua evoluzione, dove gli scenari di business cambiano rapidamente, scegliere un linguaggio globale standard, che abiliti nuovi prodotti e servizi, diventa il pre-requisito per restare competitivi.

A cura di Linda Vezzani visibility and RFID standards specialist di GS1 Italy – seguila su Linkedin