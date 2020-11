Waste less, Sell more - 2020

Virtual Working Group Meeting

L'evento virtuale di ECR Community si terrà il 18 e 19 novembre.

È rivolto alle aziende interessate al tema dell’innovazione nella prevenzione e riduzione dello spreco alimentare. Un'opportunità per ascoltare interessanti case studies di alcuni colleghi europei: Kroger, Walmart, Lidl, Sonae e anche un'occasione per condividere e confrontarsi con aziende europee su nuove modalità per ridurre lo spreco alimentare.

Le giornate prevedono sei i moduli a cui potersi iscrivere, anche singolarmente.

Il 18 novembre si terrà la sessione “Start Up Innovation Showcase”, durante la quale sei promettenti start-ups presenteranno le loro idee innovative legate al tema. Sono state scelte da una lista di oltre 150, grazie un processo di valutazione a cui hanno partecipato anche aziende italiane tra cui Conad, Bennet, PAM e Consorzio C3.

Per dettagli sul programma e informazioni contatta ilaria.archientini@gs1it.org

Per iscrizioni compila il form