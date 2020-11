Cerchiamo giovani di talento. Passaparola!

In partenza la XVII edizione del Master GS1 Italy in Retail & Brand Management, focalizzata sui contenuti del digital, dell’omnicanalità e del data management. Quest’anno anche da remoto.

Il Master GS1 Italy giunge alla sua XVII° edizione. Sviluppato con il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma, si rivolge a laureati che desiderano acquisire competenze manageriali delle filiere dei beni di consumo. Un programma che si rinnova ogni anno per formare le nuove competenze richieste dalle aziende.

Il bilancio di questi anni è molto positivo: sono ormai più di trecento gli Alumni che portano nelle imprese la nostra bandiera. Il 60% di loro lavora nella Distribuzione, il 30% nell’Industria e il 10% nei Servizi. Cosa li accomuna? Sicuramente il Master GS1 Italy ha da sempre puntato a potenziare le conoscenze legate alle relazioni verticali, non stupisce quindi che le aree funzionali di riferimento siano il category, il trade marketing, gli acquisti, le vendite e la supply chain. Non è però raro che i nostri studenti trovino spazio nelle file del marketing, del crm o della gestione della private label.

La vera novità riguarda però le richieste crescenti sui temi degli analytics e del data management. Per rispondere a questa richiesta, il Master ha iniziato già dalla scorsa edizione a potenziare le materie legate ai “numeri”, con un occhio puntato alle metriche dell’omnicanalità; le competenze analitiche dei candidati per la nuova edizione saranno pertanto particolarmente apprezzate e diventeranno uno dei criteri elettivi di selezione.

Il Master è diventato un punto di riferimento di eccellenza nella formazione post laurea italiana; propone un percorso articolato: 6 mesi di aula con docenti italiani ed internazionali e manager aziendali e 6 mesi di stage retribuito nelle più importanti aziende industriali e distributive, con una percentuale di placement superiore all’80% (un vanto del programma!).

Grazie al supporto di GS1 Italy, abbiamo potuto sviluppare un percorso ambizioso che nelle passate edizioni ha anche compreso uno study tour negli States o in Cina. Se la situazione sanitaria lo consentirà saremo felicissimi di replicare questa esperienza, resa possibile anche dall’aiuto organizzativo di Nielsen.

Quest’anno la nuova edizione del Master in Retail and Brand Management potrà essere seguita anche on-line da remoto! L’Università di Parma garantisce la sicurezza in aula, ma alla luce dell’emergenza sanitaria in corso, coloro che vorranno potranno seguire anche da casa.

Con l’occasione mi piace anche ringraziare gli oltre 80 manager che hanno generosamente offerto le proprie conoscenze e che già nei momenti più complicati della scorsa edizione hanno speso con noi moltissime ore nella didattica da remoto.

Le iscrizioni sono aperte fino al 19 novembre. Passaparola e aiutaci a far conoscere il master a tanti giovani di talento desiderosi di entrare nel mondo del lavoro nel retail e nell’industria dei beni di largo consumo!

Davide Pellegrini, direttore scientifico Master GS1 Italy in Retail & Brand Management