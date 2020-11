Category Management Yesterday, Today & Tomorrow

Il 24 novembre 2020, alle ore 16.30 verrà presentato “Category Management Yesterday, Today & Tomorrow – An ECR Community Review of current practices in Category Management 2020” la pubblicazione che ECR Community - l'associazione che raggruppa le iniziative nazionali ECR in tutto il mondo, in Italia parte di GS1 Italy - ha dedicato all’approccio al Category management adottato nel largo consumo.

Un contributo chiave per la costruzione della piattaforma europea a supporto delle aziende dell’Industria e della Distribuzione per affrontare i cambiamenti che stanno investendo il mercato.

Realizzato in collaborazione con dunnhumby & Hoffrogge, nelle sue 200 pagine, il rapporto presenta 14 case study internazionali, tre approfondimenti da parte delle organizzazioni ECR nazionali, tra cui l’Italia, e numerosi articoli di approfondimento sulla gestione delle categorie, sullo shopper marketing e sull’impatto delle nuove tecnologie.

Il rapporto è scaricabile gratuitamente dal sito www.ecr-community.org.

ECR Community ha previsto una serie di ulteriori webinar gratuiti per approfondire le tematiche affrontate nella pubblicazione e delineare i prossimi passi:

12 gennaio 2021 ore 16:30

16 febbraio 2021 ore 16:30

16 marzo 2021 ore 16:30

Per informazioni e iscrizioni: https://www.ecr-community.org/category-management-webinar-series-2020-21/