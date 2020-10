Retail transformation summit

Martedì, 24 novembre 2020, ore 10.00

L’evento, in formato digitale, analizzerà come i brand e i retailer stanno vivendo l’attuale pandemia e quali strategie mettono in campo per gestire la digital transformation. Cambiano i comportamenti di acquisto e di consumo, nuove sfide li attendono in uno scenario in continua evoluzione.

Questi i temi che verranno affrontati:

I consumatori nella New Reality : nuovi comportamenti d’acquisto e impatti sui modelli di business del retail.

: nuovi comportamenti d’acquisto e impatti sui modelli di business del retail. Retail e Marca : strategie di posizionamento, innovazione, evoluzione del pricing e delle promozioni

: strategie di posizionamento, innovazione, evoluzione del pricing e delle promozioni Retail & Digital Transformation : scenari e opportunità.

: scenari e opportunità. L’innovazione digitale nel Retail : come creare una Customer Experience Omnicanale e monitorare performance e nuovi comportamenti di acquisto.

: come creare una Customer Experience Omnicanale e monitorare performance e nuovi comportamenti di acquisto. Il punto vendita del futuro : il digital engagement per una nuova customer journey.

: il digital engagement per una nuova customer journey. I consumi che verranno nel prossimo futuro.

Parteciperà ai lavori il presidente di GS1 Italy Francesco Pugliese.

Visita il sito per scoprire l’agenda e per iscriverti all’evento.