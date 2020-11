Hai già provato il nuovo Codifico?

Il tool per generare e assegnare i codici a barre è ancora più facile da usare, grazie al redesign della grafica e della navigazione

Noi di GS1 Italy abbiamo un debole per le nostre aziende. Vogliamo che scoprano che usare la codifica GS1/EAN è facilissimo ed è la chiave per commercializzare con successo i propri prodotti in tutti i canali di vendita.

Uno dei tool che le nostre aziende hanno a disposizione per identificare i prodotti con i GTIN di GS1 Italy e creare i barcode GS1/EAN è Codifico il generatore online dei codici a barre GS1/EAN per le unità consumatore EAN-8, EAN -13, UPC-12.

Cosa puoi fare con Codifico

Assegni il codice GS1/EAN al prodotto e scarichi l’immagine del barcode in formato pdf o in eps.

Così hai sempre la certezza di usare codici autentici, autorizzati e certificati, e sempre leggibili da tutti i tuoi clienti.

Non solo. Codifico ti consente di:

G estire l’anagrafica delle referenze identificate.

delle referenze identificate. Caricare i barcode tutte le volte che vuoi.

tutte le volte che vuoi. Importare ed esportare in excel le referenze e i GTIN.

Oggi Codifico è ancora più facile da usare

Lanciato nel 2017, nel corso del tempo lo abbiamo migliorato con nuove funzioni.

Oggi siamo orgogliosi di presentarti la versione 3.0:

Nuova veste grafica.

Migliore navigazione.

Redesign con un occhio alla user experience.

E non finisce qui

Ma quello che vedi online è solo l’inizio. Per la fine del 2020 Codifico offrirà altre nuove applicazioni:

La codifica per gli imballi.

La richiesta dei codici a peso variabile.

La richiesta di prefissi aziendali supplementari.

Il carrello per completare i pagamenti elettronici.

Con Codifico scoprirai come è ancora più semplice generare i codici GS1/EAN per la stampa delle etichette conformi agli standard GS1.

E se la tua azienda non sta ancora usando Codifico?

Scrivi al customer service di GS1 Italy[1] per ricevere le tue credenziali e usare il nuovo Codifico.

Per saperne di più, consulta le risposte alle domande frequenti.

Buona codifica!

Lo sapevi? Tutte le aziende che utilizzano codici a barre GS1/EAN, hanno una licenza per l’uso delle chiavi GS1 e vengono definite “utenti del sistema GS1”.

Se non sei sicuro che la tua azienda sia già utente del sistema GS1, puoi scoprilo verificando uno dei barcode GS1 che stai usando sui tuoi prodotti.

