4,1%

il tasso out-of-stock negli 8 mesi del 2020

Secondo l’ultima rilevazione del Barometro Osa, l’iniziativa GS1 Italy in ambito Ecr in collaborazione con IRI, che rileva l’indice di Out-of-Stock e le vendite perse nel largo consumo, da gennaio ad agosto si è registrato un OOS del 4,1%, frutto di quanto avvenuto in condizioni regolari (5,5%) e in condizioni promozionali (0,9%), con situazioni abbastanza in linea con la media nei vari reparti, con qualche eccezione come mostra il grafico che pubblichiamo. Il confronto con lo stesso periodo del 2019 mostra un aumento di +0,4 punti, con un picco di +0,6 punti nel fresco.

Figura 1 – OOS in condizioni regolari, in promo e totali, gennaio-agosto 2020

Nel corso del mese di agosto, invece il tasso di Out-of-Stock nel largo consumo confezionato è stato del 4,7%, con un amento di +0,5 punti sull’anno precedente e di +0,3 rispetto a luglio. Aumenti generalizzati per tutti i reparti, con l’esclusione di bevande e cura persona dove l’OOS diminuisce di 0,2 punti.

Lo stesso trend in crescita sull’agosto dello scorso anno si osserva nei canali: con 5,1% di OOS gli Iper sono in aumento di +0,7 punti, in maniera omogenea in tutti i reparti, tranne il cura persona (-0,2 punti); i super grandi (4,9%) sono in crescita di +0,6 punti, trend che si conferma in tutti i reparti con una punta di +1,1 punti nel freddo, ma cali nelle bevande (-0,3 punti) e nel cura persona (-0,1 punti). Anche i supermercati piccoli con il 4,1% di OOS sono in aumento di +0,3 punti, ma con andamenti più dinamici tra i reparti, con bevande e cura persona anche qui in calo, stabili pet care e ortofrutta, in aumento gli altri.

Infine anche le vendite perse al 7,2% risultano in aumento: di +0,8 punti sullo scorso anno e di +1,3 punti rispetto a luglio. Omogeneo il comportamento dei canali con vendite perse in crescita per tutti sia su luglio sia su agosto 2019.

Figura 2 – Confronto OOS e Vendite perse (totale largo consumo, agosto 2019 e 2020)

% OOS % Vendite Perse agosto 2019 agosto 2020 agosto 2019 agosto 2020 Totale Largo Consumo 4,7 4,2 7,2 6,3 Drogheria Alimentare 4,8 4 7,2 6 Bevande 3,9 4,1 5,9 6,3 Fresco 6,3 5,7 8,9 7,3 Freddo 4,9 3,9 5,9 4,6 Cura casa 3,9 3,3 6,7 6 Cura Persona 2,3 2,5 4,8 5,2 Pet Care 3,8 3,7 3,8 4,4 Ortofrutta 10,7 10,5 8,9 7,8

L’Optimal shelf availability (OSA) è una iniziativa GS1 Italy gestita in ambito ECR Italia che studia in collaborazione con IRI: misura e analizza le cause dell’out-of-stock, per garantire la disponibilità di un prodotto a scaffale nel momento in cui il consumatore desidera comprarlo.