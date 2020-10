Green Retail Forum 2020

Il patto necessario delle filiere

La rilevanza di questa decima edizione è esponenzialmente aumentata perché coinvolti da una pandemia di cui ancora stiamo cercando di capire le prospettive e che ha determinato il maggior impatto sugli stili di vita delle persone dalla fine dell’ultima guerra.

Gli stili di vita determinano comportamenti di acquisto e relazioni diverse e mutanti e si inseriscono in una dinamica di consapevolezza sul futuro che sempre più coinvolge tutte le generazioni.

Cosa sta cambiando, con quali effetti e cosa si dovrà fare per non perdere di vista le urgenze collegate alla sostenibilità, in primis il cambiamento climatico e le diseguaglianze sociali?

Il mondo del largo consumo deve cercare soluzioni nel dialogo, confronto e addirittura in un patto delle filiere, ovvero tra soggetti a monte e a valle delle catene di fornitura.

I protagonisti del PLEF ne discuteranno al Green Retail Forum 2020 il 21 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 17:30.

Dalle ore 14:45 alle ore 16:00 si terranno tre sessioni tematiche parallele di discussione fra i discussant invitati, le realtà coinvolte come facilitatori, e il pubblico connesso.

Parteciperà al gruppo di lavoro “Digitalizzazione e collaborazione per la circolarità dei processi” in veste di moderatore Bruno Aceto ceo GS1 Italy e come discussant Giuseppe Luscia ECR project manager GS1 Italy.