Top 100 marketplace transfrontalieri operanti in Europa

Cross-Border Commerce Europe lancia l'analisi annuale delle migliori piattaforme transfrontaliere globali che operano in Europa, UE a 28 paesi, compreso il Regno Unito

Cross-Border Commerce Europe, la piattaforma che guida l'e-commerce transfrontaliero in Europa, lancia uno studio per mappare i cento migliori marketplace globali del settore* con particolare attenzione alle relative prestazioni transfrontaliere in Europa. Il mercato totale del commercio elettronico transfrontaliero in Europa (UE a 28 paesi) rappresenta un fatturato pari a 143 miliardi di euro nel 2019 (viaggi esclusi), di cui 84 miliardi di euro, pari al 59%, generati dai marketplace. Amazon rappresenta la fetta di marcato maggiore con un fatturato di 32 miliardi di euro nel 2019, quasi un quarto del mercato, in crescita del 18,5% rispetto al 2018. I marketplace a capitale europeo, guidati da Vinted, G2A, Farfetch e Zalando rappresentano l'11% del mercato, in crescita del 17% rispetto al 2018. Si prevede che nel 2025 i marketplace rappresenteranno il 65% delle vendite trasfrontaliere online in Europa.

*Uno studio condotto da CBCommerce con il supporto di FedEX Express e Worldline

La "Top 100 dei marketplace Transfrontalieri operanti in Europa" è una raccolta di dati transfrontalieri dei siti web dei marketplace europei. La classifica si basa su quattro parametri:

Vendite online transfrontaliere in Europa (28 paesi europei incluso il Regno Unito). Indicatori SEO per prestazioni transfrontaliere. Un punteggio transfrontaliero determinato dal numero di paesi coperti. Numero e percentuale di visite transfrontaliere.

Questa classifica viene affinata attraverso quattro parametri ponderati aggiuntivi:

Tipo di modelli di business dei marketplace (B2B - B2C - P2P - C2C). Strategie del marchio dei marketplace paneuropei. Strategie di AI e Big Data dei marketplace. Tipologia e numero di servizi offerti ai clienti dei marketplace.

Il presente studio tiene conto di tutti i tipi - B2C, B2B, C2C, P2P - di piattaforme online e copre tutti i settori a esclusione dei viaggi.

L'elenco dei Top 10 marketplace globali operanti in Europa è costituito da: Top 1: Amazon (Stati Uniti).

Top 2: eBay (Stati Uniti).

Top 3: AliExpress (Cina).

Top 4: Etsy (Stati Uniti).

Top 5: Discogs (Stati Uniti).

Top 6: Wish (Stati Uniti).

Top 7: Vinted (Lituania).

Top 8: G2A (Polonia).

Top 9: Farfetch (Regno Unito).

Top 10: Bandcamp (Stati Uniti).

L'elenco dei Top 100 marketplace ripartiti per tipo B2C, C2C, P2P e nuovi modelli

Tra i Top 100 marketplace, il 56% sono B2C con Amazon, eBay e AliExpress sul podio; quasi la metà di loro dispone del proprio stock di prodotti. Il 68% sono marketplace "puri" che non vendono i propri prodotti ma solo quelli di soggetti terzi come Discogs, Wish, Farfetch e Bandcamp. I marketplace C2C rappresentano il 36% di questa TOP 100, con le piattaforme inglesi Depop e Bump in testa, seguite da Germans Hood, Mobile.de e Rebelle, Belgian Delcampe, French Vestiaire Collective e Dutch Marktplaats. Oltre il 10% si concentra su aste come The Salesroom.

I beni di seconda mano sono venduti dal 41% di questa Top 100, guidata da Vinted. Un nuovo tipo di marketplace sta emergendo nel settore dell'abbigliamento di seconda mano C2C e P2P con app mobili come StockX, Depop e Grailed. Grazie al Coronavirus, nuove abitudini di acquisto potrebbero segnare la fine del “fast fashion made in China”. Si tratta dell'effetto "Blue Planet"!

Il successo emergente delle piattaforme di social media commerce

Spesso pensate come social e content commerce, alcune nuove piattaforme stanno irrompendo sulla scena dell'e-commerce. I consumatori diventano influencer e interagiscono tra loro tramite un pulsante di acquisto su piattaforme statunitensi come Instagram, Pinterest, Snapchat e Facebook. La Cina è all'avanguardia con le app mobili tra le quali TikTok, lanciata nel 2016, è la più popolare.

La quota totale di mercato dei marketplace globali crescerà dal 59% al 65% nel 2025:

La quota totale di mercato dei marketplace Globali crescerà dal 59% al 65% nel 2025 . La pandemia di Coronavirus sta stimolando lo shopping online transfrontaliero sui marketplace. In effetti, i consumatori preferiscono queste piattaforme per i loro ordini frequenti e ripetitivi. La maggior parte di loro sono clienti "Prime" e quindi estremamente fedeli. I marketplace spesso superano i marchi e i rivenditori in quasi tutti i parametri delle preferenze dei consumatori. La qualità del prodotto, la sua unicità, la disponibilità e il prezzo sono i principali criteri di differenziazione. I consumatori effettuano le ricerche sui prodotti direttamente su queste piattaforme prima che su Google. Amazon rimarrà il leader nel 2025 raggiungendo i 50 miliardi di euro di fatturato.

. La pandemia di Coronavirus sta stimolando lo shopping online transfrontaliero sui marketplace. In effetti, i consumatori preferiscono queste piattaforme per i loro ordini frequenti e ripetitivi. La maggior parte di loro sono clienti "Prime" e quindi estremamente fedeli. I marketplace spesso superano i marchi e i rivenditori in quasi tutti i parametri delle preferenze dei consumatori. La qualità del prodotto, la sua unicità, la disponibilità e il prezzo sono i principali criteri di differenziazione. I consumatori effettuano le ricerche sui prodotti direttamente su queste piattaforme prima che su Google. Amazon rimarrà il leader nel 2025 raggiungendo i 50 miliardi di euro di fatturato. I marketplace "puri" aumenteranno la propria quota di mercato dal 68% al 75% nel 2025 . Entro il 2025, la metà dei primi 100 marketplace saranno piattaforme C2C. Ebay Europe, leader in questo segmento C2C punta a raggiungere 25 miliardi di euro e ha appena festeggiato il suo 25° anniversario ai primi di settembre.

. Entro il 2025, la metà dei primi 100 marketplace saranno piattaforme C2C. Ebay Europe, leader in questo segmento C2C punta a raggiungere 25 miliardi di euro e ha appena festeggiato il suo 25° anniversario ai primi di settembre. Si stima che entro il 2025 la vendita di capi di abbigliamento di seconda mano sarà 1,5 volte superiore a quella del fast fashion e rappresenterà il 13% del guardaroba medio. Tale crescita è guidata dai Millennial e dalla Gen Z, con i consumatori di età compresa tra i 18 e i 37 anni che acquistano 2,5 volte di più rispetto ad altre fasce d'età. La quota di merci usate C2C scenderà dal 41% al 50%.

La Commissione e il Parlamento Europeo hanno pubblicato una proposta per una nuova normativa al fine di rendere più trasparenti le piattaforme online. Le nuove norme dell'UE obbligano le piattaforme online a intraprendere diversi passaggi aggiuntivi, tra cui la revisione dei rispettivi termini e condizioni, la definizione di un regolamento sui dati e la creazione di un sistema di gestione dei reclami, un incentivo per stimolare le vendite e gli acquisti sui marketplace.

«Vorrei ringraziare i nostri partner per le ricerche di mercato FedEx Express e Worldline che, insieme al nostro team di ricerca, hanno dedicato tutte le loro energie alla prima edizione di questo studio tanto atteso. Rende trasparenti i migliori marketplace operanti in Europa e stimola l'intero settore», conclude Carine Moitier, fondatrice di CBCommerce.eu.

Per maggiori informazioni: Carine Moitier founder Cross-Border Commerce Europe, CBCommerce.eu

e-mail: carine.moitier@cbcommerce.eu