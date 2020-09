Back to school tutto digitale

A settembre l'Academy di GS1 Italy torna con tanti corsi, tutti digitali

Riparte la formazione sugli standard GS1 e il “back to school” per l'Academy di GS1 Italy è tutto digitale.

Anche quest’anno ci sono tanti corsi gratuiti riservati a tutti gli utenti GS1 Italy per svelare tutti i segreti del codice a barre.

Ma sarà anche possibile approfondire gli standard GS1 per la comunicazione B2B, per seguire la storia di un prodotto, per la tracciabilità e per affrontare la sfida del digitale.

