L'eLearning si evolve: da centro di costo a vantaggio competitivo

Il 15 settembre alle ore 11:00 si terrà un webinar, durante il quale Docebo e Smile to move intervisteranno tre ospiti d’eccezione:

Francesca Delpiano - Bottega Verde, Ermanno Bertelle - GS1 Italy e Stefano Lavizzari - MiScusi.



Assieme ai tre manager scopriremo quali elementi rendono l'eLearning un vero driver per la strategia aziendale.

E nel contempo cercheremo di dare una risposta ai seguenti interrogativi:



• Con quali strumenti affrontare il cambiamento?

• In che modo allenare alla flessibilità?

• Come preparare le prossime sfide anche grazie alla formazione?

