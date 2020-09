5,2%

le vendite perse a giugno

Rispetto a maggio, l’indice delle rotture di stock nel largo consumo a giugno è cresciuto al 4,4% (+0,4 punti) e quello delle vendite perse al 5,2% (+1,2 punti). Lo evidenzia il Barometro OSA, la rilevazione mensile curata da IRI per GS1 Italy in ambito ECR, che misura le percentuali di Out-of-Stock e di vendite perse nei punti vendita del largo consumo.

Anche i reparti registrano un aumento generalizzato delle rotture di stock. Variabile invece il comportamento nei diversi canali, dove, peraltro, l’aumento dell’OOS rispetto a maggio è generalizzato: +0,2 punti gli ipermercati, +0,3 i super grandi e +0,6 i super piccoli. Anche nei confronti dell’anno passato si registrano +0,1 punti negli ipermercati, +0,5 punti nei supermercati grandi e +1,1 punti nei supermercati piccoli. Sempre in confronto a maggio, nei reparti invece, diminuisce l’Out-of-Stock nel pet care e nel cura persona negli ipermercati; aumento in tutti i reparti dei supermercati grandi, tranne che per il freddo in diminuzione di 0,1 punti e per cura persona e pet care che sono stabili; nei super piccoli, invece l’aumento dell’OOS è generalizzato in tuti i reparti.

In netto aumento sul mese precedente le vendite perse nei reparti del largo consumo in generale tranne che per il pet care che registra una diminuzione di -0,1 punti. Le vendite perse in tutti i canali considerati sono superiori al 5%: 5,8% (+1 punto risetto a maggio) negli ipermercati, 5,0% (+1,3 punti) nei super grandi e 5,2% (+1,3 punti) nei super piccoli. Anche nei reparti dei diversi canali l’aumento è generalizzato, con l’eccezione del pet care negli ipermercati dove diminuisce di 0,4 punti, passando dal 4.0% di maggio al 3,6% di giugno.

Nel primo semestre del 2020 la percentuale di OOS si assesta così al 4%, un dato che sale al 4,4% con punte dell’11,6% per l’ortofrutta in condizioni di vendita normali e che in condizioni promozionali scende fino allo 0,4% del cura persona con comportamenti simili tra i reparti, con la solita eccezione dell’ortofrutta che si attesta al 2,6%.

Figura 1 – OOS in condizioni normali e promozionali, primo semestre 2020

Fonte: IRI per GS1 Italy “Barometro Osa” giugno 2020

L’Optimal shelf availability (OSA) è una iniziativa GS1 Italy gestita in ambito ECR Italia che studia in collaborazione con IRI: misura e analizza le cause dell’Out-of-Stock, per garantire la disponibilità di un prodotto a scaffale nel momento in cui il consumatore desidera comprarlo.