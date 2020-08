Boom di avocado, the matcha e semi

La hit parade degli ingredienti top dell’Osservatorio Immagino

Impennata di avocado e thè matcha nel carrello della spesa italiana: mettono a segno i migliori trend di vendite, conquistando i primi posti della hit parade dei 26 ingredienti benefici più dinamici rilevati nella settima edizione dell’Osservatorio Immagino Nielsen GS1 Italy.



Le vendite di avocado e dei prodotti alimentari che lo contengono sono, infatti, aumentate di +92,9% in un anno (toccando quota 6,5 milioni di euro nel 2019) e di +143,8% tra 2016 e 2019: valori che fanno di questo esotico frutto l’ingrediente best performer nel paniere dell’Osservatorio Immagino. Il successo dell’avocado ha trainato l’aggregato dei superfruit (prodotti che indicano in etichetta la presenza di “mandorla”, “mirtillo”, “cocco”, “acqua di cocco” o “avocado”), rendendolo il più rilevante per giro d’affari: quasi 762 milioni di euro di vendite, con la mandorla che resta la n.1 per presenza a scaffale (1,5% del paniere analizzato).



Non basta, invece, il boom di +99,8% di vendite del thè matcha (2,3 milioni di euro), per risollevare le sorti dell’aggregato dei superfood, che, passate le mode di goji (-18,6%) e alga spirulina (-17%), vede le sue vendite complessive contrarsi di -9,4% a valore.



Ma la “famiglia” di ingredienti benefici con la maggior crescita annua (+28,5%) è stata quella dei semi e dei prodotti che li contengono: tra semi di lino, semi di zucca, sesamo, semi di chia e canapa, questo aggregato vale 82,1 milioni di euro.



La classifica completa degli ingredienti benefici della settima edizione dell'Osservatorio Immagino è scaricabile gratuitamente dal sito osservatorioimmagino.it.