Immagini di qualità per creare i tuoi planogrammi

Scopri perchè fare bene space allocation ti aiuterà ad avere prodotti di successo

Configurare scaffali e creare nuovi layout degli spazi dei negozi viene fatto sia da produttori sia dai distributori.

Le ragioni sono le più svariate:

Allocare il giusto spazio ai prodotti in base alle vendite.;

ai prodotti in base alle vendite.; Ottimizzare la redditività di una particolare categoria merceologica.;

di una particolare categoria merceologica.; Offrire un’esposizione consumer friendly dei prodotti per facilitare le decisioni di acquisto.

dei prodotti per facilitare le decisioni di acquisto. Vedere come un prodotto “risalta” quando affiancato a quello di altre aziende.

quando affiancato a quello di altre aziende. Proporre uno specifico planogramma ad un distributore.

Questi, sono solo alcuni esempi, ma sufficienti a rendere l’idea di come un’attività apparentemente marginale nel ciclo di vita di un prodotto, abbia invece notevole impatto sul suo successo e sulle vendite.

Esistono svariate soluzioni software per fare space allocation ma a prescindere dall’applicativo che un’azienda decide di utilizzare, i dati di cui avrà bisogno saranno sempre riconducibili a:

Immagini accurate dei propri prodotti e informazioni come dimensioni, descrizioni e categoria.

dei propri prodotti e informazioni come dimensioni, descrizioni e categoria. Assortimenti , dati di vendita e rotazioni medie .

, e . Immagini e informazioni come dimensioni, descrizione e categoria di prodotti di altre aziende.

L’ultimo punto è spesso il più critico e oneroso per un’azienda. Trovare immagini e dati di prodotti di altre aziende produttrici può significare cercarle online, ipotizzando le dimensioni da prodotti simili, oppure rifornirsi dei prodotti in questione in un punto vendita, occupandosi in casa o attraverso agenzie specializzate delle attività di creazione dei contenuti. Un processo da ripetere ogni qual volta si lavorerà sulla configurazione dello scaffale per avere la garanzia che le informazioni siano le più aggiornate e che si riferiscano ai prodotti in quel momento in commercio.

GS1 Italy, grazie alla soluzione di sistema Immagino, ha una banca dati di schede prodotto che copre l’82% del venduto nel mercato del largo consumo e alimenta la maggior parte dei siti e-commerce italiani. Con il lancio di Immagino Mex consentirà alle aziende che faranno l’upgrade di accedere alle immagini e dati necessari per fare space allocation ed avere una serie di vantaggi:

Unica fonte dati di cui si conosce già l’affidabilità.

di cui si conosce già l’affidabilità. Risparmio di tempo e costi per recuperare le informazioni di cui hanno bisogno.

e costi per recuperare le informazioni di cui hanno bisogno. Modalità di ricerca semplice ed efficace.

semplice ed efficace. Garanzia di dati sempre aggiornati.

sempre aggiornati. Formato compatibile con i principali software di space allocation.

Grazie a tutti questi vantaggi, la comunità di Immagino Mex è in continua crescita ed evoluzione.

Se vuoi saperne di più visita il sito di Immagino.

A cura di Federico Mittersteiner quality assurance manager GS1 Italy seguilo su linkedin