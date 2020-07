4%

il tasso di Out-of-Stock a maggio

Secondo il Barometro Osa, la rilevazione mensile curata da IRI per GS1 Italy in ambito ECR, che misura le percentuali di Out-of-Stock e di vendite perse nei punti vendita del largo consumo, a maggio con il 4% l’indice segna un calo di -0,2 punti sul mese precedente, ma un +0,6 rispetto al maggio del 2019 e +0,4 sul 2019 nel suo insieme. Crescite si registrano in tutti i reparti, con un exploit degli ingredienti di base (+2,9 punti rispetto al maggio 2019) nella drogheria alimentare con l’eccezione delle bevande (-0,3 punti, sempre su maggio 2019).

Quanto ai canali, il comportamento a maggio è stato omogeneo con OOS in crescita sul 2019 con percentuali che vanno dal 3,7% dei supermercati piccoli, al 4% dei supermercati grandi e al 4,4% degli Ipermercati.

Nell’anno in corso l’andamento delle rotture di stock rilevato dal Barometro registra andamenti analoghi nelle superfici più grandi, con alternanza di crescita e diminuzione. Diverso è invece il trend nei piccoli supermercati che, dopo essere sceso fino a marzo, ha cominciato a crescere (v. il grafico).

In calo di -2,4 punti su aprile e di -0,6 punti sul maggio del 2019 è anche la percentuale di vendite perse a maggio, che si ferma al 4%. Cali generalizzati un po’ in tutti i canali: -2,8 punti su aprile al 4,8% gli ipermercati, -2,6 punti al 3,7% i super grandi e -0,9 punti al 3,9% i super piccoli. Ma nell’anno progressivo gennaio-maggio il valore delle vendite perse totale Italia è al 5,1%, in crescita di +0,2 punti sul 2019. Lo stesso andamento si registra nei canali di maggiori dimensioni, mentre nei piccoli supermercati le vendite perse sono in lieve flessione.

Figura 1 -Trend OOS nei diversi formati (dic. 19 - mag. 20)

Fonte: IRI per GS1 Italy “Barometro Osa” maggio 2020

L’Optimal shelf availability (OSA) è una iniziativa GS1 Italy gestita in ambito ECR Italia che studia in collaborazione con IRI: misura e analizza le cause dell’out-of-stock, per garantire la disponibilità di un prodotto a scaffale nel momento in cui il consumatore desidera comprarlo.