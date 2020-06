Trasformare la supply chain per rispondere ai comportamenti di acquisto post Covid-19

In questo momento l’intera supply chain deve poter reagire velocemente ai significativi cambiamenti nel comportamento di acquisto del cliente-consumatore.

Intercettare questi cambiamenti nella domanda in modo rapido e agile, accelerando il processo decisionale, diventa di fondamentale importanza in questa fase storica.

Con l’esperienza e la tecnologia di Advanced Analytics di SAS, esperti e casi d’eccellenza del food e del Non Food, ci confronteremo, il 25 giugno alle ore 17:00, sulle strategie per reagire e rispondere rapidamente in questa fase di incertezza, migliorando le previsioni nel breve, medio e lungo termine.

Interverranno:

Stefano Scopone , direttore vendite GDO Amadori

, direttore vendite GDO Giuseppe Bertini , direttore logistica e supply chain Coop Italia

, direttore logistica e supply chain Silvia Scalia , ECR Italia and training director GS1 Italy

, ECR Italia and training director Daniele Primavera , EMEA retail planning Luxottica

, EMEA retail planning Maria Luisa Mignemi , associate VP professional services Italy and South Western Europe SAS

, associate VP professional services Italy and South Western Europe Alberto Romanelli, domain expert commercial SAS

Moderazione a cura di

Armando Garosci, giornalista Largo Consumo.

Per maggiori informazioni e per iscriverti visita il sito