Sell more, waste less: working group series

ECR Shrink Group organizza una serie di webinar nell’ambito del waste prevention. Sarà l’occasione per ascoltare le testimonianze di alcune aziende leader, tra cui: Tesco, ASDA e Waitrose, ma anche un’opportunità di confronto e condivisione con i colleghi europei e il mondo accademico attraverso un momento di discussione interattiva.

I webinar saranno suddivisi in sei incontri della durata di un’ora, nelle giornate del 24 e 25 giugno, che avranno come tema sei punti ritenuti prioritari dal gruppo di lavoro europeo in ambito food waste:

Expiry date visibility. The True Cost of Food Waste. Optimising Fresh Markdowns. Food Waste and Plastic Reduction. Production Planning. Contracts & Food Waste Prevention.

Scopri il programma completo webinar e le iscrizioni.

Per maggiori informazioni sulle tematiche scopri il lavoro del gruppo di lavoro europeo e il progetto di ECR Italia sulle eccedenze alimentari.