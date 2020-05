Gestire l'omnicanalità - sessione 1

Lo scenario e-commerce, le sfide per Industria e Distribuzione e gli strumenti GS1 per il contesto omnicanale

Una serie di tre webinar gratuiti di GS1 Italy in collaborazione con gli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano.

Nel 2019 il mercato online del food & grocery ha raggiunto gli 1,6 miliardi di euro, con una crescita del +42% rispetto al 2018. Uno scenario in profonda trasformazione, che pone alle aziende sfide nuove e imprescindibili:

Ottimizzare i processi interni.

Migliorare l’esperienza del cliente lungo il suo percorso d’acquisto.

Integrare efficacemente online e offline.

Il consumatore, in particolare, oggi più che mai è alla ricerca di informazioni per i suoi acquisti e di esperienze fluide e soddisfacenti in tutti i canali e i touchpoint che ha a disposizione nel mondo fisico e digitale.

Questo contesto omnicanale riafferma l’importanza di dati e informazioni, che per venire condivisi devono essere allineati, aggiornati e corretti.

Nel corso dei tre webinar parleremo dell’evoluzione del mercato, di come cambiano il percorso di acquisto e le esigenze dello shopper, di quali sono i modelli e le principali innovazioni in atto e degli strumenti che GS1 Italy mette a disposizione delle imprese per ottimizzare i processi.

L’evento è composto da tre sessioni complementari, abbiamo deciso di suddividere il programma in tre momenti per renderlo più fruibile.

Di seguito l’agenda delle tre sessioni, le date e gli orari.

Sessione 1 - 23 giugno dalle 10:00 alle 11:30

GS1 Italy e interoperabilità, i concetti chiave - Ermanno Bertelle, training and HR manager GS1 Italy

- Ermanno Bertelle, training and HR manager GS1 Italy Introduzione alla value chain - Osservatori Digital Innovation, Politecnico di Milano

- Osservatori Digital Innovation, Politecnico di Milano Marketing e comunicazione lungo la value chain - Osservatori Digital Innovation, Politecnico di Milano

- Osservatori Digital Innovation, Politecnico di Milano La digitalizzazione dei prodotti e la gestione dei digital asset con le soluzioni GS1 Italy - Ermanno Bertelle, training and HR manager GS1 Italy

Sessione 2 - 30 giugno dalle 10:00 alle 11:30

Customer journey e piattaforme - Osservatori Digital Innovation, Politecnico di Milano

- Osservatori Digital Innovation, Politecnico di Milano La logistica lungo la value chain - Osservatori Digital Innovation, Politecnico di Milano

- Osservatori Digital Innovation, Politecnico di Milano Cenni di tracciabilità - Andrea Ausili, data & innovation manager GS1 Italy

Sessione 3 - 14 luglio dalle 10:00 alle 11:30

L’innovazione digitale ed i modelli omnicanale nel largo consumo - Osservatori Digital Innovation, Politecnico di Milano

- Osservatori Digital Innovation, Politecnico di Milano Digital twin e digital link - Andrea Ausili, data & innovation manager GS1 Italy