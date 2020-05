Convegno di presentazione dei risultati della ricerca sul food & grocery online dell’Osservatorio e-commerce B2C

A fine 2019, il food & grocery rappresentava il comparto più dinamico, ossia con il ritmo di crescita più sostenuto, ma meno maturo, ossia con il tasso di penetrazione più basso. Con lo scoppio dell’emergenza Covid-19, la domanda online di prodotti alimentari è decuplicata in alcuni segmenti, mettendo sotto forte stress gli attori e-commerce. Questi picchi “straordinari” di richieste e l’incapacità di soddisfarli hanno evidenziato la necessità e le opportunità di sviluppare in modo più strutturato la strategia e-commerce nel food & grocery. Da un lato, l’accelerazione nei processi di integrazione tra l’online e l’offline, gli investimenti in tecnologie e processi e lo sviluppo di competenze da parte dell’offerta e, dall’altro, la caduta delle barriere d’acquisto online da parte dei consumatori hanno favorito e favoriranno la crescita del settore food & grocery.

L’evento di presentazione dei risultati della Ricerca 2020 dell'Osservatorio eCommerce B2c, promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano, si propone di quantificare il mercato del food & grocery online e di studiare le principali caratteristiche e linee di sviluppo del comparto, anche in relazione all’emergenza Covid-19.

Parteciperà come relatore Marco Cuppini, research and communication director GS1 Italy.

L'evento sarà trasmesso in streaming giovedì 28 maggio dalle ore 10 alle ore 12.30.

