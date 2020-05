Convegno di presentazione dei risultati della Ricerca dell’Osservatorio HR Innovation Practice

Le organizzazioni stanno affrontando cambiamenti senza precedenti: l’aumento della complessità globale, il cambiamento dei modelli di business e l’evoluzione delle aspettative di clienti e collaboratori. A questo si aggiunge la gestione di eventi imprevedibili, come l’attuale situazione emergenziale, che ha reso necessario il cambiamento delle consuete modalità di lavoro, di collaborazione e di integrazione tra fisico e digitale.

In tutto questo, la direzione HR ha (e avrà) un ruolo fondamentale abilitando la diffusione di nuovi modelli organizzativi in grado di rispondere in modo veloce ed efficace ai cambiamenti.

Diventa così urgente approfondire la diffusione e le caratteristiche di modelli organizzativi in grado di supportare l’organizzazione sia in cambiamenti ormai noti come la trasformazione digitale sia in situazioni inaspettate come l’emergenza Covid-19 e il ruolo della direzione HR nell’accompagnare e incentivare questi cambiamenti.

Il convegno di presentazione dei risultati della Ricerca 2019-20 dell'Osservatorio HR Innovation Practice, promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano, sarà l'occasione - partendo da una base empirica che ha considerato oltre 200 aziende operanti in Italia - per rispondere ad alcune domande per approfondire il tema.

I risultati della ricerca saranno discussi con i principali player di questo mercato e del mondo delle risorse umane.

Parteciperà al convegno, come relatore, Ermanno Bertelle HR and training, manager GS1 Italy.

Il convegno si terrà in streaming il 26 maggio dalle ore 10:00 alle ore 13:00

Per maggiori informazioni o per iscriverti visita la pagina dell’evento.