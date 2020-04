7,43 euro

il valore del pallet Epal interscambiabile

L’Osservatorio permanente sui valori del pallet Epal è un’iniziativa congiunta di GS1 Italy in ambito Ecr realizzata in collaborazione con il Comitato tecnico Epal di Conlegno, che, a partire da marzo 2012, rileva con cadenza semestrale il valore dei pallet Epal nuovi e misti scambiati sul mercato in base ai valori in fattura di un campione di aziende del settore del largo consumo.

Tali valori, ponderati per i volumi effettivamente scambiati, consentono di ottenere il valore al netto del contributo ambientale Conai e di eventuali servizi o lavorazioni supplementari, che costituisce il riferimento per le transazioni tra operatori aderenti all’accordo quadro sull’interscambio pallet.

Tale strumento è utile per la risoluzione di posizioni debitorie/creditorie pallet, per la soluzione di forzature di natura contrattuale nella monetizzazione del buono pallet e per la condivisione di un valore di riferimento per le procedure di monetizzazione definite nella Raccomandazione ECR sull’interscambio pallet EPAL.

Il valore del pallet elaborato costituisce quindi un riferimento analitico condiviso dal quale le aziende aderenti all’accordo quadro sull’interscambio pallet EPAL possono liberamente partire per risolvere le situazioni debitorie/creditorie che si instaurano nel sistema di interscambio pallet.

A marzo sono stati rilevati 790.313 pallet scambiati (circa 69 mila in meno rispetto a settembre 2019), con un rapporto nuovi/usati di 0,13 (era 0,16 il semestre precedente). Il valore di riferimento è di 7,43 euro, in calo dai 7,60 euro della precedente rilevazione.

Valore del pallet interscambiale Epal, marzo 2012 - marzo 2020