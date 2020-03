34 milioni

di italiani ogni mese navigano con lo smartphone

Nelle strategie di relazione tra un’impresa e i suoi consumatori lo smartphone è sempre più un canale rilevante. Lo dice l’ultima ricerca dell’Osservatorio Mobile B2c Strategy della School of Management del Politecnico di Milano. Sono infatti 34 milioni gli italiani che ogni mese utilizzano lo smartphone per collegarsi a internet, vale a dire l’86% della popolazione online (di cui il 39% naviga esclusivamente da mobile), spendendo 61 ore al mese (circa due ore al giorno).

Che cosa fanno? Un peso significativo ce l’hanno la ricerca di informazioni, gli acquisti, il contatto e le relazioni con il brand (il 71% dei mobile surfer, secondo un survey in collaborazione con Doxa), tanto che le principali aziende operanti in quindici settori merceologici dichiarano di avere il 79% dei propri utenti che usano il mobile e il 5% che usano mobile e desktop. Sono dati in aumento sull’anno precedente, commentano i ricercatori, con alcuni settori in maggiore evidenza, come quello bancario, che ha registrato un +20%, per un totale del 58% di utenti che accedono alle property digitali delle banche esclusivamente da smartphone.

Relativamente all’audience solo mobile, il 73% degli utenti usa il sito, il 17% usa l’app e il 10% entrambi, con l’eccezione del banking e delle telco, per le quali l’app è predominante.

Evolvono però anche i comportamenti e le attività svolte con il dispositivo mobile, come salvare i documenti di viaggio, (40%), effettuare bonifici e investimenti (39%) o fare il check-in e check-out di un viaggio o un soggiorno (30%). Ma il 56% fa acquisti e tra questi il 40% utilizzando esclusivamente o prevalentemente lo smartphone.

Continua a crescere anche il numero di chi utilizza i comandi vocali (il 67% dei mobile surfer) e chi utilizza l’impronta digitale o il riconoscimento facciale (49%) per sbloccare lo smartphone, accedere all’app della propria banca o concludere acquisti e confermare il pagamento online.

