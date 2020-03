3,3%

l’Out-of-Stock a febbraio nel largo consumo

È in lieve calo l’indice di Out-of-Stock nel largo consumo a febbraio, sia rispetto all’anno scorso (-0,3 punti) sia rispetto a gennaio, quando era al 3,5%.

Sono i dati del Barometro Osa, curato da IRI per GS1 Italy in ambito ECR, che ogni mese fornisce i dati di OoS e di vendite perse in ipermercati, supermercati grandi e piccoli e in otto reparti.

A febbraio, quindi, si registra un calo generalizzato in tutti i canali e in tutti i reparti. Meglio di tutti si comportano i supermercati piccoli dove l’Out-of-Stock passa dal 3% di gennaio al 2,7%. Migliorano di 0,2 punti invece ipermercati e supermercati piccoli, che registrano rispettivamente un OoS del 4% e del 3,3%.

Più marcato è il calo del totale largo consumo considerando il progressivo: -0,6 punti rispetto al 2019, che diventano -0,9 punti per gli ipermercati.

Ricordiamo che una variazione negativa nelle rotture di stock significa un miglioramento delle performance di vendita, che si riflette in una variazione altrettanto negativa delle vendite perse.

Anche le vendite perse a febbraio sono in calo rispetto sia a gennaio sia all’anno precedente e tutti i canali si comportano in maniera omogenea: stabili su gennaio (4,5%) e in calo su febbraio 2019 gli ipermercati (-0,8 punti) e i supermercati grandi (3,7% e -0,5 punti) e i super piccoli (3,6%) in calo sia su gennaio (4,1%) sia su febbraio 2019 (-0,4 punti).

Si conferma infine il diverso andamento dei kpi nelle diverse condizioni di vendita. In condizioni normali il tasso di OoS, che nei primi due mesi è stato del 3,4%, sale al 3,7% con punte maggiori per ortofrutta (9,2%) e fresco (4,9%). In condizioni promozionali la probabilità di trovare prodotti fuori stock scende allo 0,7%, sempre con l’eccezione di ortofrutta e fresco, che si comportano peggio.

Tabella 1 - Out of stock e vendite perse nel largo consumo confezionato, febbraio 2020 vs gennaio 2020

Fonte: Elaborazione dal Barometro Osa

L’Optimal shelf availability (OSA) è una iniziativa GS1 Italy gestita in ambito ECR Italia che studia in collaborazione con IRI: misura e analizza le cause dell’out-of-stock, per garantire la disponibilità di un prodotto a scaffale nel momento in cui il consumatore desidera comprarlo.