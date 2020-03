Logistica strategica per il largo consumo

La mappatura dei flussi logistici nel largo consumo. Cosa è cambiato? Risponde Fabrizio Dallari, LIUC Università Cattaneo.

Il 28 gennaio 2020 si è tenuto il convegno di presentazione dei risultati della nuova ricerca GS1 Italy sulla “Mappatura dei flussi logistici nel settore del largo consumo in Italia” che - a distanza di 10 anni dalla prima edizione - analizza e misura i flussi logistici e i loro cambiamenti, anche in tema di sostenibilità ambientale. È stata condotta da ECR Italia in collaborazione con un team di ricerca congiunto del Politecnico di Milano e dell’Università Cattaneo LIUC, attraverso 60 interviste dirette e 1.000 rilevazioni in banchina presso Ce.Di. della GDO.

Scarica i materiali e segui #logisticacollaborativa.