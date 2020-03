GS1 Italy c'è

Per rispondere alle disposizioni governative, il modo di lavorare di GS1 Italy è un po’ cambiato. Siamo tutti operativi, ma in modalità smart working, per garantire a tutti i nostri utenti che i servizi continuino a funzionare senza interruzioni.

Puoi continuare a contare sul nostro Customer service per avere informazioni sul codice a barre e sui nostri standard così come sui nostri servizi, da Immagino a Condivido a Procedo. Lo stesso vale per il servizio di Catalogo elettronico GDSN®, Allineo. Il nostro supporto alle aziende prosegue, anzi si rafforza dal momento che diamo il nostro benvenuto ad un nuovo retailer che ha aderito al progetto, Bennet e a tutte le aziende di produzione che stanno salendo a bordo.

Il magazzino di ricezione dei prodotti per il servizio Immagino si è attrezzato per operare in sicurezza, dopo un piccolo rallentamento nei giorni scorsi, così come l’attività dei fotografi.

Procedono le attività dei diversi gruppi di lavoro, che stanno lavorando su tanti temi, come:

Barcode for environment.

L’ottimizzazione delle consegne a Ce.Di..

La digitalizzazione del processo order to cash.

Continuiamo a confrontarci con le aziende, solo con modalità nuove, a distanza.

Proseguono online i corsi dell’Academy con webinar, aule virtuali e workshop.

Continua a seguirci sui nostri canali social - ​Twitter, LinkedIn, Facebook e YouTube e sul nostro sito gs1it.org.

