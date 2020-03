Academy di GS1 Italy è online

Segui tutti i corsi dal tuo pc

L’Academy di GS1 Italy propone tutti i corsi previsti dal calendario, nelle prossime settimane, in modalità online per poter permettere a tutti di accedere alla formazione e aiutarti a:

Conoscere e utilizzare tutti gli standard GS1 , non solo il codice a barre GS1 (EAN).

, non solo il codice a barre GS1 (EAN). Migliorare i tuoi processi aziendali e le relazioni con clienti e fornitori.

Ricorda che i corsi Academy sono gratuiti per gli utenti GS1 Italy: la partecipazione è compresa nella quota annuale di adesione al sistema GS1.

Cosa ti serve per partecipare

Puoi seguire i corsi online - webinar e aule virtuali - direttamente dal tuo computer: basta una connessione internet.

Parla col docente

Anche a distanza, puoi sempre interagire con il docente: via chat, nei webinar, e con il microfono, via webcam, via chat, nelle aule virtuali.

Iscriviti

Cosa aspetti? Scegli il corso che fa per te, iscriviti online e … buona formazione!

Iscriviti ai corsi online