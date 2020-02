Albero delle categorie, entra l’ittico

È in costante evoluzione e aggiornamento, l’Albero delle categorie ECR, una classificazione merceologica comune per i prodotti. Nell’ultimo aggiornamento è stata inserita la classificazione dei prodotti ittici

Nell’ultimo recente aggiornamento dell’Albero delle categorie ECR è stata inserita una nuova categoria: l’ittico, fino al terzo dei cinque livelli di classificazione dei prodotti sfusi e confezionati, freschi congelati e decongelati.

Continua così il percorso di crescita organica di questo fondamentale strumento per la segmentazione dei mercati, creato nel 1999 per l’esigenza delle aziende di adottare una classificazione merceologica comune per i prodotti grocery, e dal 2007 anche per il non food.

Infatti l’Albero delle categorie segue con attenzione l’evoluzione dei consumi e dell’innovazione di prodotto, con l’inserimento di nuove categorie, l’aggiornamento dei livelli, le inclusioni o le esclusioni, per consentire all’Industria e alla Distribuzione di operare con definizioni e linguaggio comuni per la massima efficienza delle operazioni commerciali, logistiche e di comunicazione, eliminando le inefficienze generate dai sistemi di classificazione proprietari e garantendo una lettura condivisa dei diversi mercati.

L’Albero delle categorie si basa su una struttura gerarchica e si articola fino a un massimo di cinque livelli: ogni categoria definita prevede l’abbinamento a una scheda di riferimento che riporta la definizione della categoria e i criteri di esclusione e di inclusione dei prodotti.

L’attività di aggiornamento e di manutenzione, coordinata da GS1 Italy, è affidata a un gruppo di lavoro con aziende dell’Industria e della Distribuzione, cui partecipano anche i due istituti Iri e Nielsen, e avviene due volte all’anno.

L’ultimo intervento è di qualche settimana fa e ha riguardato, oltre all’ittico, il pet care, con l’apertura della discussione e degli approfondimenti per l’identificazione dei livelli “dieta” per cani e gatti.

Si è proceduto inoltre all’aggiornamento del settore deodoranti, con la sostituzione dei livelli quattro con il tipo di formato di erogazione (spray, roll-on, ecc.). Anche per i prodotti con dicitura “senza glutine” è stato aggiornato l’elenco di quelli approvati dal ministero della Salute.

Scopri l’aggiornamento dell’Albero delle categorie sul sito GS1 Italy