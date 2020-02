Academy di GS1 Italy: al via un nuovo anno di formazione

Tornano i corsi del department di GS1 Italy dedicato alla formazione aziendale. In arrivo anche il GS1 Italy Learning Center

Dopo aver coinvolto oltre 650 aziende e 7 mila partecipanti, l’Academy di GS1 Italy - il department che dal 2004 si occupa della formazione aziendale - apre il 2020 con un nuovo, ricco calendario di corsi pensati per affiancare le aziende dell’Industria e della Distribuzione, dalle piccole imprese fino alle multinazionali, nel migliorare performance e competenze. Con una novità: la nascita di GS1 Italy Learning Center, la nuova piattaforma di formazione a distanza di GS1 Italy, prossima al lancio.

Cinque le principali aree tematiche in cui i corsi dell’Academy si articoleranno nel 2020:

“Codici a barre” , con gli incontri dedicati ad ottimizzare ed approfondire l’utilizzo del codice a barre GS1 e il GS1 DataBar, gratuiti per tutte le imprese u tenti del sistema GS1 .

, con gli incontri dedicati ad ottimizzare ed approfondire l’utilizzo del codice a barre GS1 e il GS1 DataBar, . “Standard GS1 per la comunicazione B2B” , per approfondire caratteristiche e utilizzi degli altri standard GS1 (come il GS1 GDSN, il GS1 EDI e l’EPC/RFID) e del GS1 DataMatrix, e per ottimizzare la gestione delle anagrafiche.

, per approfondire caratteristiche e utilizzi degli altri standard GS1 (come il GS1 GDSN, il GS1 EDI e l’EPC/RFID) e del GS1 DataMatrix, e per ottimizzare la gestione delle anagrafiche. “Tracciabilità e visibilità dei prodotti” , per condividere le informazioni lungo la filiera e garantire la tracciabilità dei prodotti.

, per condividere le informazioni lungo la filiera e garantire la tracciabilità dei prodotti. "Relazioni Industria – Distribuzione” , con i corsi dedicati al Category Management, all’omnicanalità, alla gestione dei contratti, ma anche alla normativa antitrust per contribuire a relazioni più corrette tra le imprese della Produzione e quelle della Distribuzione dei beni di largo consumo.

, con i corsi dedicati al Category Management, all’omnicanalità, alla gestione dei contratti, ma anche alla normativa antitrust per contribuire a relazioni più corrette tra le imprese della Produzione e quelle della Distribuzione dei beni di largo consumo. “Best practice ECR”, per supportare le aziende nel garantire le disponibilità dei prodotti a scaffale, ridurre le perdite e migliorare il processo di riordino ottimo di filiera con le soluzioni ECR.

Tutti i corsi si comporranno da sessioni teoriche e da momenti esperienziali per mettere in pratica le nozioni acquisite - come simulazioni, business game e casi aziendali - molti saranno fruibili online con i webinar e le aule virtuali oppure, su richiesta delle imprese, presso la sede di GS1 Italy o direttamente in azienda con contenuti e modalità su misura, progettati appositamente sulla base degli obiettivi e delle risorse della singola azienda.

«Gli ottimi riscontri, le numerose partecipazioni e l’alto tasso di soddisfazione registrato anche nello scorso anno riconfermano la positività del modello formativo adottato dall’Academy di GS1 Italy, pensato per offrire corsi mirati e di qualità, concretamente utili alle aziende e ai loro professionisti per apprendere e potenziare quegli strumenti e quelle competenze necessari per rispondere alle esigenze di efficienza e competitività, sia che si tratti di grandi multinazionali come di piccole realtà» commenta Silvia Scalia, ECR Italia and training director di GS1 Italy.

Continua inoltre la collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma, ADM (Associazione della Distribuzione Moderna) e IBC (Associazione delle Industrie dei Beni di Consumo), per il “Master in Retail and Brand Management”, che si rivolge a laureati che intendono coprire ruoli di responsabilità nelle imprese distributive e industriali delle filiere dei beni di consumo. Confermato anche il master post-lauream in lingua inglese “International Master in Supply Chain and Procurement Management” sviluppato in collaborazione con il Politecnico di Milano e focalizzato sui temi della gestione della supply chain e degli acquisti.

Qualità e certificazione

Academy di GS1 Italy ha ottenuto la certificazione del sistema di gestione per la qualità della sua offerta formativa, secondo la norma internazionale UNI EN ISO 9001:2008. Questo anche per agevolare le aziende che se ne avvalgono.

Tutta l’offerta formativa Academy di GS1 Italy è online all’indirizzo

gs1it.org/servizi/academy/ Il calendario completo dei corsi è disponibile a questa pagina

gs1it.org/servizi/academy/calendario-corsi/ Per approfondimenti e per i corsi in azienda, è possibile contattare Academy all’indirizzo formazione@gs1it.orge al numero 02777212512.