Metti al centro l’economia circolare

Non perdere il 4 febbraio l’ultimo appuntamento della serie di webinar che l’ECR Circular Economy Group ha organizzato per supportare le aziende nella sfida della sostenibilità.

Appuntamento martedì 4 febbraio 2020 dalle ore 14:00 alle ore 15:00 per il webinar “Circular Economy Case Studies for the Retail & Consumer Goods Sector”, l’ultimo della serie proposta dall’ECR Circular Economy Group per ampliare la consapevolezza e la conoscenza sull'economia circolare.

L’ECR Community infatti da tempo lavora sui temi di sostenibilità, in particolare sulla prevenzione degli sprechi alimentari e sull'ottimizzazione dei processi logistici per ridurre le emissioni di CO 2 .

Il webinar è gratuito e sarà tenuto in lingua inglese.

Agenda

Scene Setting - Silvia Scalia , ECR Director at ECR Italy .

, ECR Director at . Providing a global perspective on Circular Economy initiatives and projects - Ignacio Gavilan , Environmental Sustainability Director, at Consumer Goods Forum.

, Environmental Sustainability Director, at Case study from Italy on their EcoNatural system - Tommaso di Luca, Communications Manager at Lucart.

Il webinar è rivolto a:

CSR manager.

Sustainability ed environmental manager.

Responsabili R&S.

Responsabili marketing

E a tutti i referenti di altre funzioni aziendali interessati alla sostenibilità e alle questioni ambientali.

