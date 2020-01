Il carrello della spesa cambia. E diventa green

Trend e numeri nel nuovo Osservatorio Immagino

Com’è cambiato il carrello della spesa degli italiani negli ultimi mesi? Quali sono gli ingredienti “caldi” più alla moda? Continua il boom del “free from”? E i prodotti alimentari della tradizione italiana, dai Dop alle specialità regionali, come stanno andando? Le risposte a queste (e a tante altre domande) le fornisce la nuova edizione dell’Osservatorio Immagino Nielsen GS1 Italy, la sesta da quando è nato questo progetto, nel gennaio 2017.

L’ultimo numero dell’Osservatorio Immagino rileva le informazioni, obbligatorie e facoltative, presenti sulle etichette di 106 mila prodotti (contro i 100 mila dell’edizione precedente) digitalizzati da Immagino di GS1 Italy, il servizio web di digital brand content management a cui aderiscono oltre 1.750 aziende di produzione del largo consumo e 25 retailer. Queste indicazioni (come ingredienti, tabelle nutrizionali, loghi e certificazioni, claim e indicazioni di consumo) vengono poi incrociate con le rilevazioni Nielsen su venduto (retail measurement service), consumo (consumer panel) e fruizione dei media (panel TV - Internet).

«L’Osservatorio Immagino ha inaugurato un modo nuovo di guardare i fenomeni di consumo nel nostro paese e di misurare quelli emergenti, fornendo alla business community un patrimonio informativo prezioso per inquadrare l’evoluzione del mass market e per soddisfare sempre meglio i consumatori» afferma Marco Cuppini, research and communication director di GS1 Italy. «Inoltre, l’Osservatorio Immagino ha continuato a evolvere per recepire le novità del mercato: semestre dopo semestre, ha ampliato il paniere dei prodotti monitorati e ha potenziato il numero delle indicazioni rilevate, fornendo una panoramica sempre più ampia, e sempre molto approfondita, sull’evoluzione del largo consumo in Italia».

Fenomeni monitorati, temi caldi e approfondimenti di questa edizione

La novità di quest’edizione è il dossier dedicato alla sostenibilità, affrontata, come sempre, dal punto di vista innovativo dell’Osservatorio Immagino: ossia, analizzando come i temi “green” vengono comunicati sui packaging e sulle etichette dei prodotti venduti in supermercati e ipermercati.

Selezionando solo i prodotti accompagnati da indicazioni riferite alla sostenibilità, l’Osservatorio Immagino ha creato un “paniere green” composto da 19.182 prodotti che, nell’anno finito a giugno 2019, hanno sfiorato i 7 miliardi di euro di sell-out nel canale iper+super (+3,4% rispetto ai 12 mesi precedenti). Di questo eco-paniere, poi, l’Osservatorio Immagino ha analizzato quali aspetti della sostenibilità sono segnalati sulle etichette dei prodotti, accorpandoli in quattro aree tematiche (responsabilità sociale, rispetto degli animali, agricoltura e allevamento sostenibili, management sostenibile delle risorse) e misurandone il “peso” in termini di vendite e il trend di mercato.

Al dossier sulla sostenibilità in etichetta, l’Osservatorio Immagino affianca il suo abituale monitoraggio dei 10 macro-fenomeni più significativi nell’universo del largo consumo in Italia.

E così, nelle sue 72 pagine, la sesta edizione dell’Osservatorio Immagino racconta:

10 macro-fenomeni:

Nel food:

Il metaprodotto Immagino: la misura nutrizionale della spesa media italiana.

Il richiamo dell’italianità: il “made in Italy”, le Dop e le regioni in etichetta.

Il mondo del free from: il trend dei claim consolidati e di quelli emergenti.

Il mondo del rich-in: i cibi ricchi o arricchiti e i fenomeni di mercato.

Il tema delle intolleranze: la dinamica del “senza glutine” e del “senza lattosio”.

Lifestyle: vegetariano, vegano, biologico, halal e kosher. Il cibo identitario.

Il mondo di loghi e certificazioni: Faitrade, Ecolabel, Cruelty free. I nuovi valori.

Gli ingredienti benefici: dallo zenzero alla mandorla, i sapori del momento.

La texture dei prodotti: le caratteristiche organolettiche evidenziate on pack.

E nel non food:

Il tema del cura persona: con un approfondimento sui prodotti biologici.

Il cura casa green: la sostenibilità sulle etichette dei prodotti per la pulizia.

1 dossier di approfondimento:

La sostenibilità in etichetta: i claim e le info “green” segnalati sulle confezioni.

Il packaging “ecologico”: come e dove sono indicate le info sul riciclo del pack.

Per scaricare la sesta edizione dell’Osservatorio Immagino: osservatorioimmagino.it

Per rimanere aggiornati e seguirlo sui social #OsservatorioImmagino