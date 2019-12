Economia circolare: partecipa ai webinar ECR

La proposta dell’ECR Circular Economy Group per accrescere la consapevolezza e la conoscenza sull'economia circolare

Nuove normative provenienti dall'Unione europea, crisi di gestione delle risorse e dei rifiuti, profonde trasformazioni delle aspettative e dei comportamenti dei consumatori Per sopravvivere, il settore del largo consumo, produttori e retailer, devono reinventare rapidamente il modo in cui i prodotti vengono venduti.

Per supportare le aziende della Community ECR nell'affrontare queste sfide, l’ECR Circular Economy Group propone una serie di webinar tematici.

Lo scopo di questa iniziativa è di accrescere la consapevolezza e la conoscenza sull'economia circolare nel settore e, in particolare, di presentare:

Con l’obiettivo diispirare lo sviluppo di azioni e di strategie in partnership con i diversi attori chiave lungo l’intera filiera, compreso il consumatore.

L’ECR Communityche da tempo lavora sui temi di sostenibilità, in particolare sulla prevenzione degli sprechi alimentari e sull'ottimizzazione dei processi logistici per ridurre le emissioni di CO 2 , invita a partecipare:

I webinar sono gratuiti e tenuti in lingua inglese.

AGENDA

Webinar 1

What impact emerging Circular Economy regulation will have on retailers and manufacturers and how they should prepare?

(Quale impatto avrà la regolamentazione emergente sull'economia circolare su distributori e produttori e come dovrebbero prepararsi?)

Si è tenuto martedì 3 dicembre 2019.

Scene Setting by Emilie Chalvignac , Director of Operations at Institut du Commerce (ECR France).

, Director of Operations at Retailer perspective on the emerging EU Circular Economy Package by Isabelle Maurizi , Environment & Sustainability Lead at Eurocommerce.

, Environment & Sustainability Lead at Manufacturer perspective on the EUR Circular Economy Package by Eva Schneider, Sustainability & Communications Manager at AIM European Brands Association.

Webinar 2

How retailers and manufacturers can address consumer demand through circular economy projects

(Come distributori e produttori possono rispondere alla domanda dei consumatori attraverso progetti di economia circolare)

Martedì 14 gennaio 2020 dalle ore 14:00 alle ore 15:00

Scene Setting by Teresa Mischek-Moritz , Manager at ECR Austria.

, Manager at Consumer Response to Sustainability & the Circular Economy by Natalie Babbage , Director at Kantar.

, Director at Case study on how retailers can adapt to this new consumer demand by Jean Bouteille.

Webinar 3

Circular Economy Case Studies for the Retail & Consumer Goods Sector

(Case study sull'economia circolare per il settore FMCG)

Martedì 4 febbraio 2020 dalle ore 14:00 alle ore 15:00

Scene Setting by Silvia Scalia , ECR Director at ECR Italy.

, ECR Director at Providing a global perspective on Circular Economy initiatives and projects by Ignacio Gavilan , Environmental Sustainability Director at Consumer Goods Forum.

, Environmental Sustainability Director at Case study from Italy on their EcoNatural system by Tommaso di Luca, Communications Manager at Lucart.

I partecipanti riceveranno al termine di ogni webinar tutto il materiale via mail, che sarà anche pubblicato sul sito dell'iniziativa.